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İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”

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İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”
İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin Maraş açılımı diye ortaya koyduğu görüşlerin kabul edilemez olduğunu, esas amacın toplumun gündemini meşgul ederek, çözümsüzlük sürecinden faydalanmak olduğunu söyledi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakan Ersin Tatar’ın, Maraş Las Vegas olacak.. Türkiye’deki yatırımcıları Maraş’a davet ediyorum, görüşme sürecine ancak 2 devletli çözüm masaya gelirse döneriz” şeklindeki açıklamalarının fetihçi bir zihniyetin ürünü olduğunu ve esas amacı ortaya koyduğunu dile getirdi.

“BM Güvenlik Konseyi aldığı 550-789 nolu kararlarla Maraş’ın iskana açılmasını yasaklamıştır” diyen İzcan, hükümetin “ Maraş’ta envanter çalışması yapacağız, Osmanlı Vakıf Mallarını tespit edeceğiz sonra da Türk yönetiminde iskana açacağız” açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada yapılması gerekenin Guterres  belgesi temelinde görüşme sürecinin yeniden başlatılması olduğunu savunan İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın parti liderlerini bilgilendirme çalışmalarını da eleştirdi.

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