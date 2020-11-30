İzcan: “Maraş’ı ifade edildiği gibi gerçek sahiplerine vermemiz mümkün değildir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Maraş hakkında konuşulan ve vadedilen şeylerin esasen mümkün şeyler olmadığını iddia etti. İzcan’a göre Maraş’taki malların iadesi teknik olarak da mümkün değil.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan Katıldığı TV programında konuştu:

“Maraş’ı ifade edildiği gibi gerçek sahiplerine vermemiz mümkün değildir. Biz tazmin komisyonunu kurduk… AHİM zorlamasıyla… UBP de buna karşı çıkıyordu üstelik… 2006 yılına kadar belli bir tazminat ödedik. Hâlbuki bu mallar, milyarlarca doları geçecek mallardır. Bizim bu paraları ödeyecek hem paramız yok hem de bu tavır uluslararası hukuka terstir. Hem de taraflar arası gerginliği artıracak. Üstelik sahil şeridi için Maraş’ı hem açtık hem açmadık diyoruz. Çözüm federal Kıbrıs’tan geçer…”