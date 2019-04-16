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İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”

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İzcan: “Rum tarafında yeni bazı önerilerin yapıldığı, tarafların bunları açıklamama kararı aldığı açıklanmıştır. Önümüzdeki süreçte bu yeni öneriler de ortaya çıkacaktır” dedi.
İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri’nin raporunun ardından görüşme sürecinin tekrar başlayıp başlamayacağının ortaya çıkacağına vurgu yaparak, “Rum tarafında yeni bazı önerilerin yapıldığı, tarafların bunları açıklamama kararı aldığı açıklanmıştır. Önümüzdeki süreçte bu yeni öneriler de ortaya çıkacaktır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, BM’nin, referans noktalarını oluşturup yeni süreci başlatma niyetinde olduğunu ancak, o noktada henüz istenilen başarının elde edilemediğine işaret eden İzcan, sürecin sıkıntıya girmesinde Rum lider Anastasiadis’in yeniden siyasi eşitliği tartışmaya açmasının ve eskiden kabul edilen birtakım konuları tekrar masaya koymasının payının büyük olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafındaki milliyetçi ve şoven kesimin zamana oynayarak hata yapmaya devam ettiğine vurgu yapan İzcan, “Önümüzde iki seçenek vardır. Ya Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak için samimiyetle çaba harcanacak, ya da ayrılıkçı politikalar başarıya ulaşacak ve taksim gerçekleşecektir” dedi.

“Sorunun çözümünü zamana yaymak bizi taksime götürür” diyen İzcan, “Bu, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin korunması açısından en büyük tehlikedir. Bu nedenle, uluslararası dinamikler bir an önce devreye girmeli ve sürecin yeniden başlatılması için baskı unsuru oluşturmalıdır” dedi.

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