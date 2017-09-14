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İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”

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İzcan: “Ortasından bölünmüş küçücük adada iki saat olmaz”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ortasından bölünmüş küçücük bir adada iki saat olmaz” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklama ile hükümetin kış saati uygulamasına geçmeme kararını eleştirdi.

UBP-DP hükümetinin ısrarla kış saati uygulamasına geçilmemesi yönünde tavır takındığını belirten İzcan, “Kıbrıs Türk toplumunu orta çağ karanlığı zihniyetine hapsetmek isteyenlere boyun eğmeyeceklerini” ifade etti.

“YENİDEN YAŞAMAK İSTEMİYORUZ… ESAS SORUN KENDİNE GÜVENMEYEN HÜKÜMET”

“Geçen yıl topluma zorla dayatılan ve sonucunda ciddi kaza ve ölümlerin yaşandığı, toplum içerisinde gerginlik ve çatışmaların olduğu süreci yeniden yaşamak istemiyoruz” diyen İzcan, esas sorunun “kendine güvenmeyen, siyasi iradeden yoksun UBP-DP hükümeti” olduğunu iddia etti.

İzcan,“Ortasından bölünmüş küçücük bir adada iki saat olmaz. Suudi saatinde ısrar, gerici ve yobazlığa doğru atılacak bir adımdır” diyerek toplumun tüm kesimlerini bu zihniyetle kararlı bir şekilde mücadele etmeye çağırdı.

Kararın geri alınması için Başbakan Hüseyin Özgürgün’e çağrıda bulunan İzcan, KTÖS’ün bugün öğleden sonra hükümete karşı toplumsal direniş başlatacağı yürüyüşe destek vereceklerini de belirtti.

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