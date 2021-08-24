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İzcan, Pasaport İptalleriyle İlgili Konuştu

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İzcan, Pasaport İptalleriyle İlgili Konuştu
İzcan, Pasaport İptalleriyle İlgili Konuştu

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum yönetiminin bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal etmesini ve konuyla ilgili yapılan açıklamaları, iki tarafın liderlerinin toplumların yakınlaşmasını engellemeye çalışma çabaları olarak değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzcan,  Rum bakanlar kurulunun bazı  Kıbrıslı Türk siyasilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, iki lideri “iki toplumun yakınlaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapmakla” suçladı.

Gerekli olanın “ülkenin bölünmesini engelleyecek politikaların hayata geçirilmesi olduğunu” belirten 
İzcan, “BKP milliyetçi ve ayrılıkçı politikalar peşine takılmayan, birleşik ortak vatan yaratma mücadelesinde hiçbir beklentisi olmayanları bu tür provokasyonlardan uzak durmaya ve barış mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye çağırır” dedi.   

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