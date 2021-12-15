İzcan: Seçimleri UBP’nin Kazanması İçin Çalışan Boykutçular Değil CTP Ve TDP’dir

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, toplumda boykotçuların seçimi UBP’nin kazanması yönünde yanlış bir algı yaratıldığına dikkat çekerek, “Bizim UBP’yle bir alakamız yok, bu seçimi UBP’nin kazanacak oluşundaki en büyük etken, başından beri kapılarını bir çok kez çalarak gelin ya CTP çatısı altında hiçbir koltuk beklentimiz olmadan seçime girelim, ya da topluca rejimi boykot edelim dediğimiz ancak ellerinin tersiyle bizi iten CTP ve TDP yönetimleridir” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. İzcan, CTP ve TDP’nin bütün çağrı ve uyarılara kayıtsız kalması nedeniyle seçimleri boykot kararı aldıklarını açıkladı. İzzet İzcan, “Bu arkadaşlara geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri ülkenin büyük bir kuşatma altında olduğunu izah etmeye çalıştık ancak anlatamadı. CTP nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kendi adayıyla seçime dahil oldu ve Akıncı’nın kaybetmesini sağladı, aynı şeyi şimdi de erken genel seçimde yapıyor. TDP ise parti içindeki bazı kişilerin Mehmet Çakıcı takıntısı nedeniyle birlikte hareket etmemize olanak sağlamadı” şeklinde konuştu.

İzcan, CTP ve TDP’den arzu edilen yanıtı alamayınca BKP olarak YKP, Federal Kıbrıs Hareketi ve bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte boykot kararını ileriye taşımayı amaçladıklarını ve bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. İzzet İzcan, boykotu aynı seçime girer gibi her bölge, mahalle ve platformda örgütleyerek ciddi bir çalışma yürüteceklerini kaydetti. İzcan, paydaşlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri basın toplantısıyla tavırlarını halkla paylaşacaklarını ardından ise sahaya ineceklerini kaydetti.

Seçimlere katılım oranını yüzde 50 veya altına düşürmenin ilk hedefleri olduğunu dile getiren İzcan, “Yüzde 50 veya altındaki katılım oranı dünyaya verilecek önemli bir işgal mesajıdır, sandıkta alınacak sonuç daha sonra Kıbrıs sorununa taraf aktörlerle gerçekleştirilecek kontaklar sayesinde ülkenin geldiği son nokta açısından önemli mesajlar sağlayacak” dedi.

Adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türkleri yok etmeye yönelik ciddi bir işgal tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten İzcan, UBP’nin ise buradaki Erdoğan ve AKP rejiminin kuklası olduğunu ifade etti. Açıklamalarında CTP ve TDP’ye bir kez daha eleştirilerde bulunan İzcan, “Bu tavrınızla tarih sizi affetmeyecek” şeklinde konuştu.

Erdoğan ve AKP rejiminin Türkiye’de her şeyi dış sermayeye sattığına işaret eden İzcan, “Erdoğan’ın elinde kalan tek kart Kıbrıs’tır ancak ne bizler ne de uluslararası kamuoyu buna izin vermeyecek” şeklinde konuştu.