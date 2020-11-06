İzcan: “UBP kurultayına yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan,” Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra UBP kurultayına yapılan müdahalelerin, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine hakaret boyutuna ulaştığını” belirterek, yapılanları şiddetle kınadıklarını belirtti.

İzcan yaptı yazılı açıklamada, “Türkiye’deki AKP hükümetinin, Kuzey Kıbrıs’ı ilhak etme yönünde attığı adımları asla kabul etmeyeceklerin” ifade ederek “Fetihçi ve istilacı olan bu siyaset, Kıbrıs Türk toplumu tarafından ret edilmektedir” dedi.

Yeni bir takım senaryoların gündemde olduğunu savunan İzcan, ülkenin kaosa sürüklendiğini, hükümet bunalımının yaşanacağını ve bunun sonucunda erken seçim adı altında meclis ve hükümet seviyesinde yeni senaryoların hayata geçirilmek isteneceğini iddia etti.

İzcan, “UBP ve yöneticileri o kadar aciz duruma düşürülmüştür ki, kendilerine yapılan hakaretleri dahi açıklamaktan korkmaktadırlar” dedi.

Yaşananların UBP’nin iç meselesi olmadığını, tepki gösterilmesi gerektiğini ifade eden İzcan, demokratik muhalefeti en güçlü şekilde tepki göstermeye çağırdı.