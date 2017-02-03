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İzcan: “ülke yangın yeri”

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İzcan: “ülke yangın yeri”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’i (TKP Yeni Güçler ) ziyaret etti. TKP Yeni Güçler merkez binasında yer alan görüşmede, gündem ve güç birliği konuları görüşüldü.

TKP Yeni Güçler merkez binasında yer alan görüşmede, gündem ve güç birliği konuları görüşüldü.

İZCAN: “ÜLKE YANGIN YERİ”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ülkenin yangın yerine döndüğünü” savunarak, hükümetin zamlar ve devalüasyon yaptığını, iç politikada başarısız olduğunu, protokollere uymadığını, Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı’na sorun çıkardığını, çözümü engellemeye çalıştığını, halkın iradesini temsil etmediğini iddia etti.

BKP’nin “emekçiden yana olan güçlerin birlikte hareket etmesi” amacında olduğunu söyleyen İzcan, bundan sonraki süreçte soldaki siyasi partilerin güç birliği yapması konusunu TKP Yeni Güçler’le görüşeceklerini ifade etti.

ÇAKICI: “ZAMLAR ZENGİNLERİ KORUYOR”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da zamların dar ve orta gelirlilerle emekçi kesimi etkilediğini, zenginleri korumaya yönelik yapıldığını iddia ederek, belirlenen asgari ücretin yoksulluk sınırı altında kaldığını söyledi. Çakıcı, yeni asgari ücreti ve bu kararı alanları protesto etti.

Hükümetin Kıbrıs Türk halkını temsil etmediğini savunan Çakıcı, Siyasal Partiler Yasası’nın da amacına ulaşmadığını, bağımsız milletvekillerinin durumunun buna örnek teşkil ettiğini, Meclis’teki partilerin erozyona uğradığını ileri sürdü. Çakıcı, en geniş birliktelik, ittifak nasıl yapılabilir konusunu konuşacaklarını söyledi.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in Meclis’te temsil edildiğini, bunun gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

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