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İzcan:''Aşı konusunda ciddi endişelerim var ''

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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkeye getirileceği açıklanan Çin yapımı Sinovac aşısı hakkında ciddi kuşkular bulunduğunu savunarak, UBP-DP-YDP hükümetini bu konuda doyurucu açıklama yapmaya çağırdı. 
İzcan:''Aşı konusunda ciddi endişelerim var ''

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkeye getirileceği açıklanan Çin yapımı Sinovac aşısı hakkında ciddi kuşkular bulunduğunu savunarak, UBP-DP-YDP hükümetini bu konuda doyurucu açıklama yapmaya çağırdı. 

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sinovac aşısını üreten şirketin rüşvet karşılığı izinler aldığı, Sinovac aşısının üçüncü faz denemelerinin yapılmadığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmadığı bilinmektedir” diyen İzcan, böyle bir şirketin ürettiği aşı konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu kaydetti.

AB tarafından kaynak yaratılarak, Güney Kıbrıs’a gönderilen ve içerisinde Kıbrıs Türk toplumunun da payı bulunan, Dünya Sağlık Örgütü onaylı, üçüncü faz denemeleri sonuçlanmış aşılar konusunda, hangi aşamada olunduğunu soran İzcan, hükümeti elini çabuk tutmaya ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Ara bölgede kurulacak merkezlerde, Kıbrıslı Türklerin aşılanabileceğini, sürecin hızlanması ile normalleşmenin yaşanabileceğini savunan İzcan, “Kuzey Kıbrıs ekonomisinin yerle bir olduğu bu günlerde, toplumun sağlığını düşünürken, ekonomik toparlanmanın planlanmasının gerekli olduğunu” kaydetti.

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