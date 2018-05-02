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İzcan'dan Akıncı'nın önerisine destek

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Birleşik Kıbrıs Partisi  (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görüşmelerin Guterres Belgesi çerçevesinde yeniden başlaması önerisini desteklediklerini açıkladı.
İzcan'dan Akıncı'nın önerisine destek

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yazılı açıklamasında,  BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, tek vatandaşlığı, tek uluslararası kimliği olan, iki bölgeli, iki toplumlu federal cumhuriyetin bir an önce kurulmasını istediklerini ifade etti ve  BM Genel Sekreterinden,  bunun hayata geçirilmesi için, taraflarla görüşmeleri  başlatacak  BM  temsilcisini  atamasını talep ettiklerini belirtti.

 İzcan,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de çağrıda bulunarak, detayda boğularak işleri yokuşa sürmemesini istedi.

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