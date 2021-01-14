İzcan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.

İzcan, konuyla ilgili açıklamasında, aşıların AB tarafından finanse edildiğini, nerden geleceğinin hiçbir öneminin olmadığını, önemli olanın bu kritik aşamada ihtiyaçlı olan Kıbrıs Türk toplumuna ulaştırılması olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan, Tatar’ın açıkladığı politikanın devam etmesi durumunda BKP’nin, Kıbrıs Rum tarafıyla temasa geçeceğini ve aşıların ara bölgede belirlenecek noktalarda Kıbrıslı Türklere yapılması için inisiyatif üstleneceğini ifade etti.