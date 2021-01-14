  • BIST 1.556
  • Altın 436,889
  • Dolar 7,3759
  • Euro 8,9378
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:13'ü yerel 19 vaka

İzcan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.
İzcan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.

İzcan, konuyla ilgili açıklamasında, aşıların AB tarafından finanse edildiğini, nerden geleceğinin hiçbir öneminin olmadığını, önemli olanın bu kritik aşamada ihtiyaçlı olan Kıbrıs Türk toplumuna ulaştırılması olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan, Tatar’ın açıkladığı politikanın devam etmesi durumunda BKP’nin, Kıbrıs Rum tarafıyla temasa geçeceğini ve aşıların ara bölgede belirlenecek noktalarda Kıbrıslı Türklere yapılması için inisiyatif üstleneceğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS:’’Sağlığı siyasete alet edenlerin topluma verecek hiçbir şeyi yok’’14 Ocak 2021 Perşembe 15:25
  • İzcan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri14 Ocak 2021 Perşembe 15:24
  • Bakan Amcaoğlu'ndan okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama14 Ocak 2021 Perşembe 15:16
  • “Dr. Küçük’ün yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceğiz”14 Ocak 2021 Perşembe 15:16
  • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları yönetimi son aşamada14 Ocak 2021 Perşembe 14:31
  • Saner: Hedefimiz yaz ayları gelmeden halkın yüzde 80’ini aşılmaktır14 Ocak 2021 Perşembe 14:23
  • Kibrit ile oyun oynayan çocuk evi yaktı14 Ocak 2021 Perşembe 14:22
  • Yemek yağından yangın çıktı!14 Ocak 2021 Perşembe 14:20
  • GİAD Ekonomik Krizin Atlatılması İçin Önerilerde Bulundu14 Ocak 2021 Perşembe 13:50
  • En fazla yağış nereye düştü?14 Ocak 2021 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti