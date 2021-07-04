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İzcan'dan Kıbrıs Rum toplumuna geçmiş olsun

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılıp dört kişinin ölümüne neden olan yangından dolayı Kıbrıs Rum toplumuna geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İzcan'dan Kıbrıs Rum toplumuna geçmiş olsun

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İzcan, yayımladığı mesajda, yangında yaşamını kaybeden dört işçinin ailelerine başsağlığı da diledi.

İzcan, orman alanı bakımından fakir olan ülkede her yıl böyle felaketlerin yaşandığına işaret ederek, “Ülkemiz alev alev yanarken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini yaşamak hepimize acı veriyor” diye konuştu.

Doğal felaketler karşısında iki toplumun iş birliği yapmasının gerekli olduğunu belirten İzcan, “Kıbrıs’ın hepimizin ortak vatanı olduğunu ve tarihin bizleri birlikte yaşamaya mecbur kıldığını” kaydetti.

Yangının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması temennisinde bulunan İzcan, Kıbrıslı Rumlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve iki toplumun “her türlü iş birliği ve dayanışma” içinde olması çağrısında bulundu.

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