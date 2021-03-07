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İzcan'dan protokol eleştirisi

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan ekonomik protokolün Kuzey Kıbrıs’taki yapının ömrünü uzatmaya dönük, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik sıkıntılarını çözmekten uzak olduğunu iddia etti.
İzcan'dan protokol eleştirisi

İzcan BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner'in Kuzey Kıbrıs’ın IMF’si diye nitelediği AKP iktidarınının hazırladığı protokolün IMF reçeteleri ile dolu olduğunu ileri sürerek, kamu maliyesini küçültmek adına emekçilerin kazanılmış haklarına saldıran, örgütlü mücadeleyi ortadan kaldırmayı hedefleyen bir protokolle karşı karşıya olunduğunu savundu.

 

İzcan, 2 milyar 250 milyon katkının önemli bir bölümünün savunma giderleri ve yarım kalan alt yapı yatırımları için ayrıldığını, ekonomiyi düze çıkaracak bir miktar içermediğini, bunların da şartlara bağlı olduğunu ileri sürdü.

“İnsanların yoksulluk sınırında yaşadığı, 40 bin kişinin iş yerlerinin kapandığı koşullarda, 15 milyon TL harcanarak saray yapılacağının açıklanması, iktidarın halktan ne kadar kopuk olduğunun göstergesidir” iddiasında bulunan İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olanın iş, aş ve özgürlük olduğunu kaydetti.

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