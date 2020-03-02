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İzcan'dan Rum yönetimine tepki...

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İzcan'dan Rum yönetimine tepki...
İzcan'dan Rum yönetimine tepki...

Yazılı açıklamasında, “Bilimsel değerlendirmeden uzak alınan kapatma kararı, sorunları çözmez” diyen İzcan, “Eğer 8 kapının 4’ü kapatılarak koronavirüs  önlenecekse, diğer 4 kapı niye açık tutuldu?” diye sordu.

Anastasiadis hükümetinin, federal çözüme karşı olduğunu, attığı her adımda iki toplumun birlikte hareketini engellediğini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Öyle olmasaydı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çalıştırılırdı” diyerek, bunun büyük bir hata olduğunu vurguladı. 

Esas kontrolün ülkeye giriş limanlarında olması gerektiğini belirten İzzet İzcan, İki Toplumlu Sağlık Komitesini göreve çağırarak, gerekli bilimsel önlemlerin birlikte alınmasını istedi.

İzcan, BKP’nin, vatandaşlar arasında güvensizlik yaratacak taksimci politikalara karşı kararlılıkla duracağını ve tüm “Kıbrıslılarla” birlikte demokratik direniş hakkını kullanacağını vurguladı.

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