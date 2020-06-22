İzcan:Yapacağınız en hayırlı iş, bir an önce tümünüzün istifa etmesidir

Birleşik Kıbrıs Patisi (BKP) Genel Sekreteri İzzet İzcan Sosyal medya hesabından son yaşanan hükümet krizeine dair açıklamalarda bulundu:

Temiz toplum, temiz yönetim diye yola çıkanlar boğazlarına kadar bataklığa batmıştır. Yapacağınız en hayırlı iş, bir an önce tümünüzün istifa etmesidir. Uluslararası hukukun dışında suç cennetine dönüştürülen Kuzey Kıbrıs, kirli işlerin döndüğü bir yere dönüştürülmüştür. Tefecilik yapan bir takım patronların da bu işin içinde olduğu bilgisi kamuoyunda konuşulmaktadır.