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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İzci grubu Trodos’ta kayboldu

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Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 17 izci ve onlardan sorumlu olan 4 oymak başı cumartesi gecesi Trodos dağında kayboldu
İzci grubu Trodos’ta kayboldu

rleri GPS yardımıyla bulunan izcilerin 14 saat süren operasyonla kurtarıldığı haberi Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia’nın “En Zor Operasyonlardan Biri… İzcilerin Trodos’tan Maceralı Ama Başarılı Kurtarılışı” başlıyla  aktardığı habere göre izciler ve sorumluları cumartesi günü saat 14.00’te Trodos dağından Kakopetria istikametine doğru yola çıktı ancak kar nedeniyle yönlerini kaybetti. Kaybolan izciler saat 18.00’de polisten yardım istedi.

Haber üzerine RMMO, Sivil Savunma, Polis Çevik Kuvveti ve ilgili bütün yerel birimler ile bölgeyi bilen gönüllüler harekete geçti. Sözde “Omorfo” polis karakolunda kriz masası oluşturuldu. Yeri saat 19.45’te GPS yardımıyla bulunan izci grubu, elverişsiz bir noktada bulunduğu için kurtarma ekiplerinin ulaşması uzun zaman aldı. İzciler daha sonra polis helikopteriyle Trodos’ta ve Larnaka Havaalanı’nda bekleyen ambülanslara götürüldü. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Larnaka Genel Hastanesi’ne ve Ciberunda Hastanesi’ne nakledildi.

Gazete kurtarma operasyonu sırasında bir polis memurunun hafif yaralandığını, 45 yaşındaki bir gönüllünün ise uçuruma yuvarlandığını, vücudunda kırıklar meydana geldiğinden Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazdı.

TRODOS’TA UÇURUMA “KAYDILAR”

Aynı gazete “Trodos… İki Genç Vadiye Uçtu” başlıklı haberinde ise 19 ve 14 yaşlarındaki iki genç kızın dün saat 11.30 sularında Trodos’ta bayır aşağı kızakla inerken 300 metre derinliğindeki vadiye uçtuğunu haber verdi.

Gazeteye göre polis helikopteri ve yer ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılan kazazedeler Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeden helikopterle alınan 19 yaşındaki kızın operasyon süresince baygın olduğu, ambülansla alınan 14 yaşındaki kızın ise bacağında yaralanma meydana geldiği kaydedildi. 

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