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“İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün yapıldı

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KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin hazırladığı 13 parçadan oluşan “İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün yapıldı.
“İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün yapıldı

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin hazırladığı 13 parçadan oluşan “İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün yapıldı.

Kız İzci Örgütü Derneği’nden verilen bilgiye göre, lansman etkinliği, dün akşam, Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği kompleksindeki The Paradise Park’ta düzenlendi.

“İzci Şarkılarımız” adlı albüm, izci liderlerinin ortaklaşa yazdığı sözler ve sanatçı Soyhan Bilgeer’in besteleriyle Kıbrıs’a özgü izci şarkılarından oluşuyor. Yakın bir tarihte hayatını kaybeden kurucu başkan Güner Necat’a ithaf edilen albümde, Kıbrıs İzciliğini, Kız İzci Örgütünün tarihini, kültürünü ve önemsediği değerleri konu alan 10 yeni şarkı ile izciler için önemli üç (Ateş Valsi, Düşünce Günü Romansı, Veda Valsi) izci şarkısı yer alıyor.

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği izcileri ve gönüllülerinin bir araya geldiği dün akşamki lansman etkinliğinde, izci ateşi yakıldı. KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır’ın açılış konuşmasının ardından albümde yer alan bazı şarkılar seslendirildi.

Esen Bahadır, “Bu önemli günde gururluyuz; çünkü bizler gerçek izci liderleri olarak bize yakışanı yapmaya, türemizdeki gibi usanmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye, çocuklarımız ve gençlerimize yaptığımızın hizmetler eliyle topluma hizmet etmeye devam ediyor, kalıcı eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Hem de, ne mutlu bize ki, bunu kendi toplumumuzda yetişmiş müzisyenler, liderler ve gençlerle yapıyoruz” dedi.

Bu albümle birlikte, derneğin “yeni bir ilki başarmış olmanın gururunu” yaşadığını belirten Bahadır, bu albümdeki izci şarkılarının nesiller boyunca söylenmesi, gençlere, izcilere de daha iyi eserler bırakmak adına ilham vermesi temennisini de dile getirdi.

Albümün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere armağan olarak paylaşılacağı da belirtilen açıklamada, dileyenlerin o tarihten itibaren albümün tümüne derneğin Youtube kanalından ve spotify’dan ulaşabilecekleri kaydedildi.  

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