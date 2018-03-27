İzciler İMO Ormanı’na fidan dikti

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) katkı ve desteğiyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine, Lefkoşa ilçesine bağlı Alayköy İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Levent İlkokulu, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu ve ÖZEV’den 125 izci öğrenci ve 10 izci liderlerinden oluşan yaklaşık 135 kişilik grup katıldı. İzciler, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır tarafından verilen fidan dikimi uygulamalı eğitimi ile bilgilerini geliştirdi. Etkinlik sonunda izcilere ve izci liderlerine katılım ve teşekkür belgelerini takdim eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal; kendi geleceklerine bugün en güzel yatırımı yapan izcilere, İMO Ormanı’na fidan diktikleri, adanın yeşillendirilmesine sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Etkinlik sonunda izci liderleri adına Neşe Serol, başkan Aysal'a teşekkür plaketi sundu.



