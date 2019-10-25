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İzcilerden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa ilçesi okulları izcileriyle işbirliği içinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.
İzcilerden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

“İzciler ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle” sloganıyla gerçekleşen, Kumsal Parkı’ndan eski Pizza Pronto Çemberi’ne, oradan da yeniden Kumsal Parkı’na dönüş şeklinde yapıldı. Yürüyüş sırasında “Meme Kanserinden Korunabilirsiniz”, “Erken Teşhis Hayat Kurtarır”, “Annemi Seviyorum” sloganlarının yer aldığı pankartlar taşındı.

Etkinlikte, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile Lefkoşa İlçesi Okulları İzci Başkanı Feray Asal Göktuğ konuşma yaptı.

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Meme Kanseri Farkındalık ayı olan ekim ayı boyunca birçok “Pembe Gün” etkinliği düzenlendiğini söyleyerek, erken teşhis konusunda farkındalık yaratması bakımından bu yürüyüş ve etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni nesillerin bu bilinçle büyümesinin ve farkındalıklarının yüksek olmasının önemine işaret eden Kocaismail, çocukların da annelerini bilinçlendirip, kontrollerini yaptırmaları noktasında onlara uyarıda bulunduğunu ve bunun sevindirici olduğunu kaydetti. İzcilerin gereken her noktada duyarlılıklarını gösterdiklerini dile getiren Kocaismail, tüm izcilere teşekkür etti.

Kocaismail, konuşmasının sonunda Lefkoşa İlçesi Okulları İzci Başkanı Feray Asal Göktuğ’a teşekkür plaketi sundu.

Göktuğ da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa ilçesi ilk, orta, mesleki ve teknik okulların izcilerinin bu yıl “İzciler ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle” sloganı ile ikinci yürüyüşünü gerçekleştirdiğini söyledi. 

Konuşmasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Göktuğ, bu farkındalığı yaratmada yürüyüşe katkı koyan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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