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İzcilik faaliyetleri başlıyor

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İzcilik faaliyetleri başlıyor
İzcilik faaliyetleri başlıyor

KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER) ile Girne Belediyesi işbirliğinde hayat bulacak olan izcilik faaliyetleri start veriyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre oluşturulan organizasyona son katılım tarihi 12 Ekim Cumartesi olarak kaydedildi.

9 – 15 yaş arasındaki tüm çocuklara açık olan organizasyona kayıt için 0548 861 20 64, 0548 862 06 88’nolu telefonlara başvurulabileceği açıklandı. Ayrıca kayıt ücreti aylık 500 TL olarak açıklanan kurs için ayrıca bir adet de vesikalık fotoğraf gerektiği belirtildi.

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