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İzdiham yaşandı, beş kişi öldü ama konser iptal edilmedi

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Cezayir’in başkenti Cezayir’deki bir rap konseri öncesinde şarkıcıları görmek isteyen kalabalıkta izdiham yaşandı; en az beş kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 20’yi aşkın kişi hastaneye kaldırılırken konser iptal edilmedi.
İzdiham yaşandı, beş kişi öldü ama konser iptal edilmedi

‘Soolking’ olarak da tanınan rap yıldızı Abdürrauf Deraci’yi görmek isteyen binlerce kişi konserin düzenlendiği stadyumun önünde toplandı. Bu sırada yaşanan itiş-kakış kısa sürede izdihama dönüştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis soruşturma başlattı.

Cezayir’in müzik kanalı Canal Algerie’den canlı yayınlanan konser beş kişinin ölmesine yaralananlar olmasına rağmen iptal edilmeyince duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterenler oldu.

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