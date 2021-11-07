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İzdihamdan sonra gelen açıklama: "Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz"

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ABD'de Astroworld Festivali'nde Travis Scott konserinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay sonrası açıklama yapan Scott, "Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz" dedi.
İzdihamdan sonra gelen açıklama: "Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz"

ABD'de bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'!ndeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken 8'i kurtarılamadı.

50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi. Scott ayrıca, "Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım" ifadesini kullandı.

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Houston İtfaiye Müdürü Samuel Pena, izdihamın yerel saatle Cuma 21.15 civarında başladığını söyledi:

"Kalabalık sahnenin önünde sıkışmaya başladı ve bu insanlarda paniğe yol açtı."

Pena, izdiham nedeniyle insanların yaralanmaya başlamasının da paniği artırdığını belirtti.

 

Euronews

 

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