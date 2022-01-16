“İzdüşüm” Adlı Sergi Yoğun İlgi Nedeniyle 30 Ocak Tarihine Kadar Uzatıldı

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 58’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında geçen ay açılan “İzdüşüm Bellek ve Emek” adlı sergi, yoğun ilgi nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar uzatıldı.



Sergi, başkent Lefkoşa’da surlar içinde bulunan Rüstem’s Ana Galeri Sergi salonunda 30 Ocak 2022 tarihine kadar izlenebilecek.



Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’in eserlerinin yer aldığı sergide kullanılan malzemeler Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kullandığı cihazlar ve teknolojik atıklardan ortaya çıkartıldı.



Serginin ardından eserler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi’ne taşınacak.



İzdüşüm sergisi, 22 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılmıştı.

Serginin küratörlüğünü yapan Ayhatun Ateşin, “BRTK’nın bu yıl kutlama etkinliğinde; topluma, geçmişe bakıp geleceğe atılan bir adım; hayal gücünü, merakını, sorgulama yetilerini zenginleştiren bir deneyim sunulduğunu” söyledi.



Kurumu; “tarihin ve bugünün en kıymetli somut hafızası, geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz bir bellek” olarak nitelendiren Ateşin, “1963’den bugüne bilgi sunan toplumsal hafıza niteliğindedir. Kurum, kültürler arası iletişim ve etkileşim için eşsiz organizeler yaparken, toplumda ilk sanat ve kültürel hareketlerin öncülüğünü de ortaya koydu. Çocukların ve gençlerin eğitimi adına tamamlayıcı unsurlar tüm bu hareketlerin içerisinden ortaya çıktı” ifadelerinde bulundu.

Toplumuma kalıcı değerler katmak için kendisinin küratörlüğünde, Ruhiye Onurel ve Eser Keçeci Malyalı, bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yola koyulduklarını anlatan Ateşin, hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak, verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliği çalışmalarında gösterdiklerini söyledi.

Ateşin, “Bayrak Gazetesi; geçmişten günümüze-gazete/radyo sentezi oluştururken; İzdüşüm sergisi, geçmişten gelen bir geleneğin günümüze uyarlanması, bilgisayar diliyle söyleyecek olursak ‘güncellenmesi’ eylemidir” dedi.



Ateşin, “Bir tür hatırlama ve hatırlatma eylemi de denebilecek İzdüşüm, yakın tarihimizden geleceğe iz bırakanları, sanat tarihimizin ana damarlarını ve beslenme kaynaklarını tanımak için güzel bir adım. Gerçek dünyanın sanal varlıkları ile sanal dünyanın gerçek varlıkları olan malzemeler arasında kurulan bir bağ” şeklinde konuştu.