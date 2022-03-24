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İzel: Seda Sayan ısrar etti, cildimi soydurdum

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İzel: Seda Sayan ısrar etti, cildimi soydurdum
İzel: Seda Sayan ısrar etti, cildimi soydurdum

İzel, "Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim. 'Kusurlu güzellik' diye bir şey var, avuttum kendimi" dedi. 

İzel, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu.

 "Şu an Çelik’le konuşmuyorum." ifadelerini kullanan İzel, sebebini de anlattı. İzel, "Kendisine çok minnettarım, o ayrı... Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. Televizyonda bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor... ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sene Çelik’in kendisine uzun bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık şarkıcı ile görüşmediğini dile getirdi.

"Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış... Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin, bana oynadın mı yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum." diye konuştu.

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