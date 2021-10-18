İzel Seylani, “Teslimat” filmindeki rolüyle ikinci kez “En İyi Aktör” ödülünü kazandı

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, İspanya’dan ödülle döndü.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği filmin başrol oyuncusu İzel Seylani, bu yıl 18’incisi düzenlenen Castilla-la Mancha Uluslararası Sosyal İçerikli Filmler Festivali’nden “En İyi Aktör” ödülünü kazandı.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yapılan filmde, İzel Seylani, kızının ameliyat masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatlarını riske atmak olduğuna inanan bir şoförü canlandırıyor.

İzel Seylani, “Teslimat” filmindeki rolüyle ikinci kez “En İyi Aktör” ödülünü kazanmış oldu.

“Teslimat”, bu yıl 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve uluslararası alanda “Festival Internacional de Cine Social de Castilla-la Mancha” adlı festivalin Avrupa’dan kısalar seçkisinde yarışan 8 finalistten biriydi.

Kısa adı FECISO olan ve İspanya’nın Castilla–La Mancha adlı özerk bölgesinde düzenlenen festival, seçkilerinde ırkçılık karşıtı, dayanışma ve tolerans gibi değerleri ön plana çıkaran filmlere yer veriyor.

Avrupa Birliği’nin himayesinde organize edilen festival, Covid-19 önlemleri gözetilerek, yüz yüze gerçekleştirildi.

Dünya prömiyerini Kasım 2020’de yapan “Teslimat”, bugüne kadar 11 ülkede 39 uluslararası festivalde finalist oldu.