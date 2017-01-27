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"İzin dün iptal edildi"

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"İzin dün iptal edildi"
Polis Ciklos mevkisi ile ilgili uyardı...

Polis, 2 bin 32 kilogramdan ağır yüklü kamyonların Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinden Girne'ye gidişindeki yasağın yürürlükte olduğunu vurguladı.

Polis Basın Subaylığı, bu akşam yazılı açıklamayla, kamyon sürücülerine hatırlatma yaptı.

Açıklamada, Karayolları Dairesi Müdürü tarafından 18 Mayıs 1989'da yayımlanan enelgeyle ağırlığı 2 bin 32 kilogramdan fazla olan yüklü kamyonların Lefkoşa-Girne anayolunun 19’uncu kilometresinden öteye (Ciklos Mevkiinden Girne’ye doğru) seyretmelerinin yasaklandığı hatırlatıldı.

"İZİN DÜN İPTAL EDİLDİ"

23 Ocak 2017'de bir şirkete ait bazı kamyonların bu kural dışında bırakılarak söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verildiği ancak kamuoyunda oluşan yoğun baskı nedeniyle söz konusu kararın dün iptal edildiği kaydedilen polis açıklamasında, peş peşe alınan bu kararların, bazı sürücüler tarafından yanlış algılandığı ve Ciklos mevkiinden ileriye yüklü gidebilecekleri yönünde yanlış bir algı oluştuğu belirtildi.

Polis açıklamasında, 18 Mayıs 1989'daki genelgenin halen yürürlükte olduğu, ağırlığı 2 bin 32 kg’dan fazla olan yüklü kamyonların Ciklos mevkiinden ileriye seyretmelerine izin verilmeyeceği yinelenerek "Bu konu ile ilgili denetimler devam etmekte olup, kurala uymayan sürücüler hakkında yasal işleme gidilecektir" denildi.

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