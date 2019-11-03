İzinsiz ateş yakıp yangına neden olan şahısa yasal işlem

Minareliköy’de dün saat 10.00 sıralarında kirli sanayi bölgesinin güneyinde T.K, kirasındaki tarlada izinsiz ateş yakarak yangına sebep oldu.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, T.K hakkında yasal işlem başlatıldı.
Minareliköy’de dün saat 10.00 sıralarında kirli sanayi bölgesinin güneyinde T.K, kirasındaki tarlada izinsiz ateş yakarak yangına sebep oldu.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, T.K hakkında yasal işlem başlatıldı.
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