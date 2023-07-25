İzinsiz Ateş Yakmak

24.07.2023 tarihinde, 12:00 sıralarında, H.O.(K-35)’in, Akıncılar’da Besleme sokak üzerinde bulunan ikametgahının ön kısmındaki yığın halde olan kuru otları, izinsiz olarak temizlik maksatlı yaktığı tespit edilmiştir. Yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi sonucu, kullanılmayan kerpiçten mamül bir evin 3 adet ahşap penceresi ile 1 adet ahşap kapısı, 1 adet hurma, 1 adet mandarin ve 2 adet zeytin ağaçları, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 adet elektirik direği ve 550 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup H.O. aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

