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İzinsiz Ateş Yakmaktan 2 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İzinsiz Ateş Yakmaktan 2 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı

1. 07.05.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Bostancı’da, A.S.(E-40) çalışmakta olduğu
küçük baş hayvan ağılı içerisinde temizlik yaptıktan sonra, yetkili makamdan izinsiz ateş yaktığı tespit edilmiştir.

Yakılan ateş sonucu beş yüz metre karelik alan içerisindeki kuru otlar ile atıl haldeki çöpler yanmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.


2. 07.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Zümrütköy’de, H.Y.(E-67), narenciye
bahçesinde yetkili makamdan izinsiz temizlik maksadı yakmış olduğu ateşin kontrolden çıkması sonucu kendisine ait 20 adet narenciye ağacı ve damlama lastiği, Oğuz DÖREN’e ait 6 dönüm biçilmemiş arpa ve Hatice DENİZ’e ait 16 adet narenciye ağacı ile sulama ve damlama lastikleri yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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