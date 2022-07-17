İzinsiz Ateş Yaktı... Yangına Sebep Oldu

16.07.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da Karakeşliler bölgesinde, C.G.(E-47) kendisine ait seraların bulunduğu alanda, yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla yaktığı ateşin kontrolünden çıkması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu bir dönümlük alandaki kuru otlar ve çöpler tamamen, bir adet dut ağacı ise kısmen yanmıştır. C.G. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.