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İzinsiz ateş yaktılar ağaçlar yandı!

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3 adet zeytin ağacı, 4 adet alıç ağacı tamamen, 1 zeytin  ve 3 alıç ağacı ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir
İzinsiz ateş yaktılar ağaçlar yandı!

 

24.09.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında,  Göçeri’de Keçili Mevkiindeki arazi içerisinde, M.G.(E-47) ve H.G.(E-43), yetkili makamlardan izin almaksızın temizlik maksadıyla yakmış oldukları ateşin kontrolden çıkması sonucu Yusuf GAGARİ’ye ait 2 dönümlük tarla içerisindeki kuru otlar ile arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı, 4 adet alıç ağacı tamamen, 1 zeytin  ve 3 alıç ağacı ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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