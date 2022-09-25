İzinsiz ateş yaktılar ağaçlar yandı!

24.09.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Göçeri’de Keçili Mevkiindeki arazi içerisinde, M.G.(E-47) ve H.G.(E-43), yetkili makamlardan izin almaksızın temizlik maksadıyla yakmış oldukları ateşin kontrolden çıkması sonucu Yusuf GAGARİ’ye ait 2 dönümlük tarla içerisindeki kuru otlar ile arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı, 4 adet alıç ağacı tamamen, 1 zeytin ve 3 alıç ağacı ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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