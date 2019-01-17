  • BIST 96.817
  • Altın 222,598
  • Dolar 5,3688
  • Euro 6,1164
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

İzinsiz beslenen timsah, havuza düşen kişiyi parçalayarak öldürdü

» »
Endonezya'nın Sulavesi adasında bir inci çiftliğinde izinsiz olarak beslenen timsahın bulunduğu havuza düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İzinsiz beslenen timsah, havuza düşen kişiyi parçalayarak öldürdü

Çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.

Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor.

Deasy Tuwo

Kadının parçalanmış cesedi ertesi gün çiftlik çalışanları tarafından bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi.

Timsah uyuşturularak koruma merkezine götürüldü.Timsah taşınırken

Polis, timsahın ve çiftliğin sahibi olduğu belirtilen Japon iş adamını arıyor.

Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55
  • Çin'den Kanada vatandaşı için idam kararı14 Ocak 2019 Pazartesi 20:58
  • Aracını çekicinin üstünden kaçırdı (video)14 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
  • Filipinler saygısız davranan 133 yabancıyı ülkeye sokmadı13 Ocak 2019 Pazar 17:36
  • 2020 Yaz Olimpiyatları: Tokyo'nun İstanbul'u yenmesinde rol oynayan komite başkanına yolsuzluk soruşturması12 Ocak 2019 Cumartesi 16:49
  • Kayıp paraşütçü 25 yıl sonra canlı bulundu11 Ocak 2019 Cuma 11:30
  • Güney Kore'de bir taksici daha kendini yaktı11 Ocak 2019 Cuma 10:32
  • Coca-Cola, Çin'in obezite ile mücadelesini nasıl etkiliyor?11 Ocak 2019 Cuma 10:27
  • Hindistan'da bir timsahın cenazesine 500 kişi katıldı11 Ocak 2019 Cuma 10:17
  • 30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti