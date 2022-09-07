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İzinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan zanlılar tutuklu yargılandılar

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Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan C.E, H.G.Ö ve Ş.A tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
İzinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan zanlılar tutuklu yargılandılar

İzinsiz dolgu yapılan ayrıca kaçak olduğu ortaya çıkan Ago Güzellik Merkezinin işletmecisi B.O ile yine iş yerini botoks işlemleri yaptıran A.H teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B.O'nun yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar C.E, H.G.Ö ve Ş.A'nın yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar B.O, C.E ve H.G.Ö'nün suçüstü, Ş.A'nın daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu C.E ve H.G.Ö'nün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıklarına dair tespit yapıldığını ifade etti.

Polis, söz konusu güzellik merkezinin işletmecisi A.H'nin de gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Ceylan Erdoğan, H.G.Ö ve Ş.A'nın ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini belirtti.

Polis, C.E, H.G.Ö ve Ş.A ile işletmeciler B.O, A.H'nin teminata bağlanmasını talep etti.

C.E, H.G.Ö ve Ş.A'nın tutuklu yargılanmasını, diğer zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Savcılık, ülkeye turist vizesiyle giriş yapan 3 zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini, diğer iki zanlının da teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

A.H'nin avukatı Seren Palabıyık ile B.O'nun avukatı Yağmur Girgin teminat şartlarına itiraz etmedi.

Mahkeme C.E, H.G.Ö ve Ş.A'nın 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının da 10’ar bin TL nakit, 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmasına emir verdi.

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