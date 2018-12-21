İzinsiz domuz kestiği iddia edilen İşletme iddialara cevap verdi

12 yıldan beridir vergi dairesine “Domuz üretimi ve satışı” adı ile kayıtlı domuz kasaplığı yapan ve Alsancak’ta faaliyet gösteren The Pork Shop isimli işyeri sahibi Hamza Uludağ hükümetlerin yasa yapmamasından dolayı büyük zorluklar ve mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Çarşamba gün işyeri ve deposu Narkotiği ve kaçakçılığı önleme ekipleri ve gümrük memurları tarafından basılıp yaklaşık 20 bin TL’lik etine el konulan Uludağ, “kaçakçılık yapıyormuşum gibi lanse edip beni hem işimde hem de kamuoyunda mağdur ettiler. Benim domuz üreticiliği ve kasaplığı yaptığım veteriner dairesi, hayvancılık dairesi ve vergi dairesi tarafından alenen bilinmekte ve bu çerçevede 12 yıldır faaliyetlerimi sürdürmekteyim” dedi.

Uludağ, kendisinin daha önce başka bir işyerinde domuz kasaplığı yaptığını ve bu işlerin ardından 2006 tarihinde açmış olduğu kendi işyerinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hamza Uludağ, “ülkeye kaçak yollardan giren o kadar domuz eti varken benimle uğraşmaları düşündürücüdür, büyük bir hata içerisindedirler, defalarca veteriner dairesine yapmış olduğumuz işyerimizi kontrol çağrıları yasa olmamasından dolayı cevapsız kalmış ve yetkililer tarafından “yaptığınız iş bilgimiz dahilindedir, kesiminize ve satışınıza devam edebilirsiniz”” denilmiştir, şeklinde konuştu.

Kesimlerini 8 yıl boyunca Alsancak belediye mezbahasında yaptığını belirten Uludağ belediye başkanının değişmesiyle yeni başkanın mezbahadaki kesimleri durdurduğunu dolayısıyla kendisinin de mecburen Kozanköy’deki çiftlikte oluşturduğu bir bölümde kesim yaptığını söyledi. Lapta Belediye’sine gidip denetimli kesim konusunda yardım da istediğini söyleyen Uludağ, gerek <lapta eski başkanı Fuat Namsoy gerekse yeni başkan Mustafa Aktuğ’un konu ile ilgilendiğini fakat kısa bir süre sonra baskın olduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin 19 Aralık Çarşamba günü işyerine geldiklerini ve yanlarında veteriner dahi olmadığını belirten Uludağ, benim talebimle sonrasında veteriner geldi fakat polislerle gelen gümrükçünün “biz bu etleri bugün almaya geldik” dediğini bu tavrın hoş olmadığını çünkü kendisinin üretici olduğundan dolayı gümrükle herhangi bir işi olmadığını söyledi.

Olay sonrasında kesimler için veteriner dairesinin veteriner gönderdiğini ve şu an veteriner kontrolünde ayni kesim yerinde kesim yaptığını belirten Uludağ, “müşterilerimizi mağdur etmemek için stoklarımızı yeniden tamamlamaya çalışıyoruz, tam Christmas öncesi yapılan bu baskının altında bir art niyet olduğunu düşünmek istemiyorum. Chritmasa özel birçok siparişim vardır ve şu an onlara odaklanmış durumdayım Christmas sonrası yasal yollara başvurup tüm haklarımı arayacağım” şeklinde konuştu.

Hamza Uludağ, “bizim üretim yerimiz de, kesim yerimiz de, satış yerimiz de bellidir, denetleyeceklerse üretimi ve nereden et aldığı belli olmayan yerleri denetlesinler, üretimin değil kaçak etin önüne geçilsin” dedi.

Böyle bir olayın ilk defa başına geldiğini söyleyen Uludağ, yasa olmamasının kendilerini de ciddi anlamda etkilediğini söyleyerek, hükümete, “bu sorunları yaşamamamız adına ya bir yasa çıkarın ya da bu ülkede yabancılara ev satışını durdurun ki domuz etine ihtiyaç duyulmasın” şeklinde çağrıda bulundu.

Müşterilerine rahat olmaları mesajını da ileten Uludağ, “siparişler bir tamam hazırlanacak ve kimse mağdur edilmeyecektir, Christmas için siparişler de alınmaya devam etmektedir” dedi.