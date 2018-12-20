  • BIST 91.743
  • Altın 212,769
  • Dolar 5,2511
  • Euro 6,0086
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

İzinsiz domuz kestiler!

» »
İzinsiz domuz kestiler!
İzinsiz domuz kestiler!

19.12.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük Dairesi ekiplerince, Alsancak’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini H.U.(E-51)’nun yaptığı The Pork Shop isimli işyerinde yapılan denetimde veteriner kontrolü olmadan hayvan (domuz) kesimi ve üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada, 145 kilo domuz eti, 5 kilo sosis ve 3 adet domuz kellesi ve bahse konu şahısın ikametgâhında yapılan aramada ise 245 kilo domuz eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor20 Aralık 2018 Perşembe 14:30
  • “Yüzde 30’luk artışa siyasi partilerin değil asgari ücretlilerin ihtiyacı var”20 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  • “Egemenliğimize sahip çıkmalıyız”20 Aralık 2018 Perşembe 14:20
  • Spehar TDP'yi ziyaret etti20 Aralık 2018 Perşembe 14:15
  • Milli Mücadele ve şehitler törenlerle anılacak20 Aralık 2018 Perşembe 14:10
  • “Tarihin tekerrür etmemesi, gelecek nesillerin kanlI noel’leri yaşamamasI için KKTC’ye ve anavatana sımsıkı sarılmalıyız”20 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  • Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu vatandaşı çıldırttı20 Aralık 2018 Perşembe 14:05
  • “Çalışanları özelleştirme yasası kapsamında devlete alın”20 Aralık 2018 Perşembe 14:00
  • Eroğlu: “Kıbrıs Türk Halkı devletine sonsuza dek sahip çıkacak”20 Aralık 2018 Perşembe 13:55
  • Baybars: “Karpaz’daki araziyle ilgili kararın, idare hukuku prensiplerine aykırı olduğunu düşünmüyoruz”20 Aralık 2018 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti