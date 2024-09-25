İzinsiz Eski Eser ve Dedektör Tasarrufu: Gazimağusa’da Operasyon

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında Gazimağusa’da gerçekleşen operasyonda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri, T.K. (26) ve M.A. (31) isimli şahısların tasarruflarında eski eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 9 adet sikke buldu. Bu sikkeler emare olarak alınırken, T.K.’nin ikametgahında yapılan aramada izinsiz olarak 2 adet dedektör bulunduğu tespit edildi ve bu dedektörler de emare olarak alındı.

Her iki şahıs tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıkılaştırılacağına vurgu yaparak, halkı izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.