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İzinsiz getirilen at Devlet Üretme Çiftliklerine verildi; 2 kişi tutuklandı

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İzinsiz getirilen at Devlet Üretme Çiftliklerine verildi; 2 kişi tutuklandı
Güney Kıbrıs’tan izinsiz ve askeri yasak bölge ihlal edilerek getirilen bir at, Akdoğan’da bir araç içinde bulunarak emare alındı ve bakım için Devlet Üretme Çiftlikleri’ne verildi. Olayla ilgili iki kişi de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, T.O.(E-47) adlı kişinin, geçen çarşamba gecesi 23.30 sıralarında Beyarmudu’nda Atmaca mevkiinde kullanımındaki araçla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra, bir şahıstan satın aldığı 10 yaşındaki bir atı, araç içinde, aynı yöntemle KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

At, dün Akdoğan’da, E.O.’nun (E-51) kullanımındaki araç içinde bulunarak emare alındı ve gerekli bakım için Devlet Üretme Çiftliği yetkilerine teslim edildi.

T.O. ve E.O. ise tutuklandı.

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