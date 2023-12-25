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İzinsiz Girdiği Tarlaya Buğday Ekip Yasal İşlemle Karşı Karşıya

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Kanunsuz Toprak İşgali: E.B., Mal Sahibinden İzinsiz Girip Tarlaya Buğday Ekerek Mülke Tecavüz Etti, Hukuki Süreç Başladı
İzinsiz Girdiği Tarlaya Buğday Ekip Yasal İşlemle Karşı Karşıya

Mülkiyet Haklarına İhlal ve Yasadışı Toprak İşgali: E.B., Büyükkonuk'ta Bir Şahsa Ait Tarlaya İzinsiz Girip Kanunsuz Tımar Yaparak Hukuki Sorunun Ortasında!

Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, E.B.(E-57), mal sahibinden izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettiği Büyükkonuk'taki bir tarlaya buğday ekmek suretiyle kanunsuz tımar yaptı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir. Toprağın izinsiz işlenmesi, mülkiyet haklarına yönelik ihlal ve hukuki sürecin detayları, olayın karmaşıklığını gözler önüne seriyor

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