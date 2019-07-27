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İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

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26.07.2019-27.07.2019 tarihleri 22.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da ise 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, üçü Lefkoşa’da, biri Girne’de, biri de Güzelyurt’da olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 1050 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 234 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

           

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