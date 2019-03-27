İzinsiz İkamete 10 gün hapis cezası

26 Mart 2019 akşamı 22.00 ile 24.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlemiş olduğu huzur operasyonunda KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı.

Sıkı denetimlerin yapıldığı huzur operasyonunda çeşitli tarihlerde ikamet veya çalışma izinleri bitmiş ikisi Türkmenistan, üçü Pakistan, biri Filistin, biri Ürdün ve ikisi TC vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan 8 zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Suçlarını kabul eden 7 zanlı 10’ar gün hapis cezasına çarptırılırken suçunu kabul etmeyen Türkmenistan uyruklu bir zanlının davası 29 Mart 2019 tarihine ertelendi. Diğer 7 zanlı merkezi cezaevine gönderildi.

(MHA)