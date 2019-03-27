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İzinsiz İkamete 10 gün hapis cezası

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İzinsiz İkamete 10 gün hapis cezası
İzinsiz İkamete 10 gün hapis cezası

26 Mart 2019 akşamı 22.00 ile 24.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlemiş olduğu huzur operasyonunda KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı.

Sıkı denetimlerin yapıldığı huzur operasyonunda çeşitli tarihlerde ikamet veya çalışma izinleri bitmiş ikisi Türkmenistan, üçü Pakistan, biri Filistin, biri Ürdün ve ikisi TC vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

izinsiz-ikamet-1.jpgTutuklanan 8 zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Suçlarını kabul eden 7 zanlı 10’ar gün hapis cezasına çarptırılırken suçunu kabul etmeyen Türkmenistan uyruklu bir zanlının davası 29 Mart 2019 tarihine ertelendi. Diğer 7 zanlı merkezi cezaevine gönderildi.

(MHA)

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