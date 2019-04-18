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İzinsiz ikamete ihraç cezası

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12.12.2017 tarihinde KKTC ye gelen ve girişte pasaportuna 90 günlük vize uygulanıp verilen iznin 12.3.2018 tarihinde dolmasından sonra KKTC’de kalmaya devam eden M. K'ye ihraç kararı verildi
İzinsiz ikamete ihraç cezası

17.4.2019 tarihinde polisin yapmış olduğu denetimlerde M. K’ nın 12.3.2018 tarihinden beri KKTC’de yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru İbrahim Gökova zanlının 12.3.2018 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kalmakta olduğunun tespit edildiği cihetle aleyhinde başlatılan ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi maksadıyla 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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