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İzinsiz kazıya suçüstü!

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İzinsiz kazıya suçüstü!
İzinsiz kazıya suçüstü!

10 Mart 19 tarihinde saat 10.00 – 16.30 arasında Tatlısu’ya bağlı Küçük Erenköy’de devlete ait orman arazisi içerisinde yetkili makamlardan izinsiz eski eser bulmak maksadıyla kazı yapan Alsancak sakini KKTC vatandaşı S.Ç E-22 bir Polis ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının kazı yapmakta kullandığı çapa, kürek 16 ‘lık inşaat demiri ve EZ 461 plaka nolu aracına emare olarak el konuldu. Zanlının Alsancak Ilgaz’daki evinde yapılan aramada ise eski eser olduğuna inanılan 27 parçadan oluşan etnografik figürler ve 3 adet Meryemana figürü heykelcik bulunarak emare olarak alındı.

11.3.19 tarihinde zanlı teminat maksatları bakımından Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru İsmail Çarık zanlının yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak maksadıyla kazı yaparken tespit edilerek tutuklandığını, aleyhinde tanzim edilen dosyanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün Polis’e ısbat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti.

Zanlının evinde bulunan ve eski olduğuna inanılan etnografik figürlerin ve 3 adet meryemana figürü’nün Alsancak Ilgaz ‘da “Kraliçenin havuzu” denilen bir bölgede Askeri yasak bölge yakınlarında deniz kenarında bulduğunu itiraf etmesi üzerine olayın ileri tahkikatı için bölgenin sorumluluğunu taşıyan Lapta karakoluna teslim edildiği öğrenildi.

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