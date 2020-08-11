İzinsiz konulan ‘Zabıta kulübesi’ gerginlik yarattı

Yeniboğaziçi bölgesinde, Orman Dairesine ait bir alanı kiralayarak, aldığı izin sonrasında, faaliyet gösteren Yeniboğaziçi kamp alanı, bu alana sahip olmaya çalışan, Yeniboğaziçi belediyesi tarafından engellemelere maruz kalıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yıllardır el konulmaya çalışılan ve Türkiye’den gelen su bile bağlanmayarak sıkıntı yaratılan kamp alanının, girişine bukez belediye tarafından zabıta kulübesi konuldu. Kağıt, metal, cam ve benzeri maddelerin ayrıştırılarak konulması için yerleştirilen çöp bidonları çekilerek, izinsiz olarak konulan zabıta kulübesi gerginliğe neden oldu. Kamp – Der yönetimi polise baş vurarak şikayette bulunması için Kampın idare amiri Kemal Çobanoğlu’nu görevlendirdi.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYORLARDI

Turizm Bakanlığınca, Kamp-Der yönetimine kiralanan ve yıllardır özellikle emekliler tarafından rağbet gören kamp alanında 263 karavan bulunuyor. Temiz havası nedeniyle 18 kanser hastasının rehabilitasyon gördüğü, emekliler ile bazı kişilerin yıllık ücret ödeyerek dinlenme yeri olarak kullandığı kamp alanında söz sahibi olmak isteyen Yeniboğaziçi Belediyesi ile kamp yönetim kurulu arasında bir süredir görüşmeler yapılmaktaydı. Yapılan görüşmelere zaman zaman devletin bazı organları da dahil olurken, belediyenin aşırı talepleri ve kamp alanında egemen olma isteği görüşmelerin kopmasına neden olmuştu.

BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR İDDİASI VAR

Bölgede faaliyet gösteren Salamis Otel, Mimoza Otel ve bungolawlar sayesinde, turizm bölgesine dönüşen bölgenin, birçok yabancı iş adamının dikkatini çektiği öne sürülüyor. Bir süre önce Bölgeyi ziyaret ederek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile kamp alanı etrafında incelemelerde bulunan TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin ziyaretinden sonra, kamp alanının Türkiyeli bir iş adamına verilmek istendiği ve bu nedenle de incelemelerde bulunulduğu iddia edildi. Ziyaretten sonra kamp alanına yönelik hukuk dışı faaliyetin arttığı öne sürüldü.

BÖLGE ESNAFINA MADDİ DESTEK SAĞLIYOR

Kamp alanında kısa süreli tatil yapan üyelerin, yaptığı alış verişler ile bölge esnafına hatırı sayılır bir maddi destek sağladığı gözlemlenirken, belediyenin bu girişiminin, bölgede faaliyet gösteren birçok esnaf tarafından tasvip edilmediği ileri sürüldü. Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da karavanı bulunan kamp alanına yapılan bu müdahaleye, üyeler tepki gösterirken, bunun ileriye götürülmesi halinde çok daha vahim sonuçların ortaya çıkacağı iddia ediliyor.

HÜKÜMETE DE REST ÇEKTİLER

Kamp-Der üyeleri, yaptıkları açıklamada yetkililerden izin almadan,hukuk dışına çıkarak, devlet tarafından kiralanan bir alana müdahale eden Yeniboğaziçi Belediyesine, hükümetin müdahale etmemesi durumunda, ailelerimiz ile birlikte seçimde gerekeni yapacağız.263 karavan sahibi ailelerimiz ile birlikte hatırı sayılır bir sayıya ulaşırız. Neredeyse bir milletvekili çıkarabilecek güce sahibiz.Kamp – Der üyeleri olarak seçimde hükümet mensuplarına gereken cevabı çok rahat veririz. Belediye beledi görevlerini yapsın, suyu bağlasın, ücreti neyse onu talep ederek alsın. Birilerine kiralanan bir yere ben hükmedeceğim diyerek müdahale etmesin. Zaten hukuk açısından da buna izni yoktur dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDUK

Kamp – Der Yönetim Kurulu Başkan vekili Kasım Uluçaylı, üyelerine yaptığı açıklamada, arkadaşlar, bu gün belediye kimsenin bilgisive haberi olmadan giriş yerinin tam yanına bir kulübe getirerek indirdi. Bizler her türlü, polis dahil işlemi başlatıp şikayetçi olduk. Amaç huzursuzluk yaratmak.Gerekli hukuksal işlemi de başlattık. Bu akşam yönetim kurulu toplantısı var. Gerekli bilgiler üyelerimize aktarılacak dedi.

Uluçaylı açıklamasına devamla burada kamp der yönetimi olarak her türlü temizliği yapıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. Devlete de kiramızı veriyoruz. Bu işleri hukuk dahilinde ve verilen izinler çerçevesinde yerine getiriyoruz. Belediye de vereceği hizmetin karşılığında ücretini alsın. Ama ben yöneteceğim derse, eskiden belediyenin yönetim şeklini bildiğimiz için buna hayır deriz. Ayrıca bu salgın döneminde, tatil yapamayan ve bir süre daha tatil yapamayacak olan halka, hükümet böylesi yerler açarak esenlendirmesi gerek. Dikkat ederseniz herkes karavan alıp, bu salgın döneminde tabiat ile baş başa olmayı tercih ediyor ifadesinde bulundu.