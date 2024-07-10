İzinsiz müzik yayını

10.07.2024 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, iki işletmenin müzik yayın izninde belirtilen şartlara uymayıp müzik yayını yaptığı ve ayrıca mekan kapatma saatine de uymayarak halen faaliyette oldukları, başka bir işletmenin ise müzik yayın izninde belirtilen şartlara uymayıp müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.