İzinsiz ve önlem almadan ateş yakan kişiye yasal işlem...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 61 yaşındaki A.S.M.’nin, Dipkarpaz’da bulunan ikametgahının arkasındaki tarla içerisinde bulunan kuru otları, izinsiz olarak ve gerekli önleyici tedbirleri almadan tasarrufundaki çakmak ile yakıp yangına sebep olduğu tespit edildiği belirtildi.
Yangın sonucu 20 metrekarelik alan içerisindeki kuru otların yandığını açıklayan polis, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
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