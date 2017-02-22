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İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan gündemi 'sarsan' açıklama: Bana kalsa ananaslı pizzayı yasaklarım

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İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan gündemi 'sarsan' açıklama: Bana kalsa ananaslı pizzayı yasaklarım
İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson 'pizzada ananas kullanılmasını yasaklayabilirim' açıklaması yapınca sosyal medyada tartışma yarattı.

Pizzaya ananasın yakışıp yakışmadığı uzun zamandır tartışılan bir konu.

Ancak İzlanda'nın akademisyen ve tarihçi Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson'ın konu hakkındaki açıklaması İzlanda basınının ve sosyal medyanın gündemine 'bomba' gibi düştü.

İzlanda'nın kuzeyindeki Akureyri kasabasındaki bir liseyi ziyaret eden Johannesson buradaki öğrencilerle yaptığı sohbette kişisel soruları yanıtladı.

İngiltere Premier Ligi'nde tuttuğu takımın Manchester United olduğunu açıklayan Johannesson'a ananslı pizzaya olan yaklaşımı da soruldu.

Buna karşı olduğunu belirten İzlandalı lider bir adım daha atarak 'yasaları tek başına çıkarma yetkisi olsaydı ananaslı pizzayı yasaklayacağını' söyledi.

Ülkesinde oldukça sevilen ve halk desteği oranı yüzde 97'de olan Johannesson'un açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Hawaii usulü pizzanın sevenleri ve sevmeyenleri tartışmaya esprili 'internet meme'leri' ile katıldı.

Bir Twitter kullanıcısı "Hepiniz İzlanda'ya taşınabilirsiniz böylece biz, ananaslı pizza severler, huzur ve lezzet içinde yaşayabiliriz" dedi.

​ABD'deki bir pizza restoranı ise konuyla ilgili Facebook paylaşımında son dönemde internet fenomeni olan Nusret'i kullanmayı tercih etti.

Nusret'i tuz yerine 'ananas parçaları' serpiştirirken gösteren fotoğrafın üstünde 'İnsanlar ananasın pizzaya yakışmadığını söylediği zaman ben' açıklaması yer aldı.

  Bir diğer Twitter kullanıcısı da "Bir liderin ananslı pizza iğrençliğini yasaklama konusunda cesur bir adım atmaya karar vermesinden memnunum" yorumunu yaptı.

​Bir başkası ise 'Ananas pizzaya yakışmıyor dendiğinde ben' yazarak ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını kullandı.

​​JOHANNESSON GERİ ADIM ATTI: DEVLET BAŞKANLARININ SINIRSIZ YETKİSİ OLMAMALI

Tartışmaların ardından Johannesson Facebook'tan yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Böyle bir yasağı tabii ki savunmadığını vurgulayan İzlandalı lider yeni bir tavsiyede de bulundu.

'Pizza tartışması hakkında açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda Johannesson "Ananasları severim ama pizzada değil. İnsanların pizzalarına ananas koymasını yasaklayacak yasaları çıkarma yetkim yok ve böyle bir yetkim olmadı için memnunum. Devlet başkanlarının sınırsız yetkileri olmamalı. Böyle bir ülkede yaşamak istemezdim" dedi.

Johannesson ardından da ekledi: "Pizza için deniz ürünlerini tavsiye ediyorum."

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