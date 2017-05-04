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İzlanda ekonomisine Game of Thrones dopingi

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İzlanda ekonomisine Game of Thrones dopingi
Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerinin çekildiği İzlanda, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Turizmin patladığı ülkenin parası son bir yıl içinde euro karşısında yüzde 21, dolar karşısında yüzde 15 yükseldi

Küresel finans krizinde bankacılık sisteminin çökmesinden dokuz yıl sonra finans piyasalarına geri dönen İzlanda'nın ekonomisi, dünyada milyonlarca insanın izlediği Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin keyfini sürüyor. Games of Thrones dizinin birçok sahnesinin çekildiği ülke turistlerin akınına uğruyor. Bir yandan turizm sektörü patlayan bir taraftan da ihracatını artıran ülkenin parası kron da bu önde gelen küresel paralar arasında en iyi getiriyi sağlayan para birimi haline geldi.

Bloomberg'in haberine göre, İzlanda'nın ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 11.3 büyüme kaydetti. Büyümenin motoru ise ihracat ve turizm. Başlıca kalemleri balık, alüminyum ve silikon olan ihracat 2008 sonundan bu yana yüzde 64 yükseldi. Turizm ise ülkenin en büyük sektörlerinden birine dönüştü. Game of Thrones dizisinin çekildiği İzlanda, turistlerin de ilgi odağı haline geldi. 2016'da turistler ülkede 7 milyon gece geçirdi. Ülkeyi geçen yıl ziyaret eden turist sayısı önceki yıla oranla yüzde 30 arttı. Turistlerin akıttığı para İzlanda Kronu'nu güçlendirdi. Kron, 31 Mart'tan bu yana euro karşısında yüzde 4 ve dolar karşısında yüzde 6.4 değer kazandı. Kron'un euro karşısında son bir yıl içindeki artışı yüzde 21'i, dolar karşısındaki artışı da yüzde 15'i buldu. Söz konusu dönem içinde kron, en iyi getiri sağlayan sağlayan para birimi oldu. Dün euro karşısında 115.85 ve dolar karşısında 106.18 seviyesinden satılan İzlanda Kronu'nun yılın son çeyreği itibariyle euro karşısında yüzde 2.5 daha değerlenerek 113 seviyesine gelmesi bekleniyor.

DÜŞÜK FAİZ DE ETKİLİ

Paranın değerlenmesinde, ülkenin yüksek faiz fırsatı sunması da etkili. Kuzey Avrupa ülkesi, geçen yılın ikinci yarısında iki kez faiz indirmesine karşın hala yüksek getiri sağlıyor. Euro Bölgesi'nde kısa vadeli repo faizi yüzde 0 iken, İzlanda'da yedi gün vadeli mevduat faizi yüzde 5 civarında.

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