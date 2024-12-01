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İzlanda'da seçimleri merkez sol parti kazandı ancak hükümet için koalisyona ihtiyaç duyacak

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İzlanda'da seçimleri merkez sol parti kazandı ancak hükümet için koalisyona ihtiyaç duyacak
İzlanda'da seçimleri merkez sol parti kazandı ancak hükümet için koalisyona ihtiyaç duyacak

İzlanda da genel seçimde merkez sol bir partinin en büyük oy oranını kazanması ile görevdeki partileri cezalandırma yönündeki küresel eğilime katıldı.

İzlanda'da ulusal yayın kuruluşu RUV'a göre, Pazar günü oyların tamamının sayılmasıyla birlikte Sosyal Demokrat İttifak, 63 sandalyeli parlamento Althingi'de 15 sandalye kazanarak toplam sandalye sayısını ikiye katladı ve oyların neredeyse yüzde 21'ini aldı.

Giden hükümete liderlik eden muhafazakar Bağımsızlık Partisi 14 sandalye ve oyların yüzde 19,4'ünü alırken, merkezci Liberal Reform Partisi ise 11 sandalye ve yaklaşık yüzde 16 oy oranı ile seçimleri tamamladı.

Diğer üç parti de sandalye kazandı. Seçimin galibi Sosyal Demokrat İttifak'ın 36 yaşındaki lideri Kristrún Mjöll Frostadóttir'in parlamento çoğunluğunu elde etmek için koalisyon ortakları aramaya çalışacağı düşünülüyor.

İzlandalılar, göç, enerji politikası ve ekonomi konusundaki anlaşmazlıkların görevdeki Başbakan Bjarni Benediktsson'u koalisyon hükümetinin fişini çekmeye ve erken seçim çağrısı yapmaya zorlamasının ardından cumartesi günü oy kullandı.

Yolları kapatan ve oy sandıklarının sayım merkezlerine ulaştırılmasını yavaşlatan kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde sayım gecikti.

2008 mali krizinin ekonomiyi harap etmesinden ve yeni bir siyasi istikrarsızlık dönemini başlatmasından bu yana İzlanda, çeşitli tonlarda çok partili koalisyonlar tarafından yönetiliyor.

Pek çok Batı ülkesi gibi İzlanda da artan hayat pahalılığı ve göç baskısı nedeniyle zor durumda ve yine çok sayıda ülkede olduğu gibi seçmen bu sıkıntıların acısını görevdeki hükümetlerden çıkardı.

Benediktsson'un Bağımsızlık Partisi ve giden hükümetteki koalisyon ortakları İlerici Parti ve Sol Yeşiller, oy oranlarının ve sandalye sayılarının düştüğünü gördü ve Sol Yeşiller parlamentodaki sekiz sandalyesinin tamamını kaybetti.

Kuzey Kutup Dairesi'nin altına sıkışmış volkanik bir ada ülkesi olan ve nüfusu 400.000'den az olan İzlanda, demokratik gelenekleriyle gurur duyuyor. Viking yerleşimciler tarafından 930 yılında kurulan Althingi, tartışmasız dünyanın en eski yasama organı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 80'inin oy kullandığı seçimlere katılım oranı uluslararası standartlara göre yüksekti.

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