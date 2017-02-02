İzle-Tartış’ta Insıde Job izlenilecek

Baraka’nın her ayın ilk Cumartesi akşamı ücretsiz olarak gerçekleşemeye devam eden İzle-Tartış etkinliğinde bu ay Inside Job belgesel filmi izleniyor.

Charles Ferguson’ın 2008'deki ekonomik krize ve finansal erimeye yakın bir bakış attığı belgesel türündeki film politik tavrını da koruyan bir yapıya sahip. Amerika’da yaşanan ekonomik krizi anlatan, birçok ekonomi yorumcusu, fon yöneticisi, ekonomi profesörü, devlet arkanından yetkili kişilerle yapılan kısa soru cevap şeklindeki açıklamalardan oluşan belgesel, ekonomik terimlerle arası iyi olmayan seyirciye de ekonomik krizi anlaşılır biçimde aktarabilen bir yapıya sahip.

Paranın siyaset üzerindeki etkisini de gayet güzel bir şekilde gösteren, mali krizlerin sebeplerini irdeleyen, 2011 yılında OSCAR tarafından EN İYİ BELGESEL Ödülüne layık görülmüş bu belgesel filmi birlikte izlemek ve mali krizlerin toplumlar üzerindeki etkilerini tartışmak isteyen herkesi 4 Şubat Cumartesi akşamı 18:00’de (İşbirlikçi Hükümet Saatiyle 19:00) Baraka Kültür Merkezi lokaline bekleriz.