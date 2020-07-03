İzlem Altuğra: UBP ikinci tura kalmazsa büyük yıkım olur

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP’nin her seçimde hedefinin zafer olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendiren UBP’li vekil, adayların seçmene neden aday olduğunu iyi anlatması gerektiğini ifade etti.

Altuğra, "Bu seçim çok önemlidir. UBP için de hayli önem taşımaktadır. Kesin kazanmak için çalışmak gerekiyor. İkinci tura kalınmazsa, bunun sonucu yıkım olur. Babalarımızın bizlere emaneti UBP’ye ihanet etmiş oluruz” dedi.